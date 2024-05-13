Кому заморозили пенсию

Идентификацию обязали пройти пенсионеров, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. Конечным сроком прохождения процедуры установили 31 марта 2024 года.

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Тем, кто не успел, выплаты заморозили. То есть, средства продолжают поступать на счета ПФУ, но не передаются лицу.

Нужно было подтвердить свою личность в один из удобных способов, онлайн или офлайн. Это необходимо для того, чтобы проверить, действительно ли средства от государства получает именно то лицо, которому они предназначены,

– говорится в сообщении ПФУ.

Как вернуть себе пенсию

Сейчас идентификацию также можно пройти. Чтобы это сделать, необходимо обратиться в такие учреждения:

в отделение ПФУ;

через веб-портал Пенсионного фонда,

в АО "Ощадбанк";

через видеоконференцию.

Пенсионеры за рубежом также могут пройти идентификацию. Для этого нужно обратиться в дипломатическое учреждение Украины.

Пенсия будет выплачиваться с учетом средств за все месяцы, за которые человек не получал ее из-за непрохождения идентификации,

– уточняют в ПФУ.

Обратите внимание! Если вы осуществили идентификацию, но не получили пенсию, нужно обратиться в органы ПФУ и предоставить информацию о времени и дате прохождения процедуры.