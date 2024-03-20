Пенсіонери мають пройти ідентифікацію, щоб не втратити пенсію

Пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, можуть пройти ідентифікацію по відеозв'язку. Процес відеоідентифікації триває в кілька етапів.

Найпоширеніші питання

У ПФУ відповіли на п'ять найбільш поширених запитань, які виникають під час проходження ідентифікації.

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Які документи потрібно мати?

Для проходження ідентифікації по відео, особа мусить мати при собі:

Паспорт;

Ідентифікаційний код;

Документи, що підтверджують місце перебування (для ВПО);

Документ про право на представництво (за потреби).

Чи можна пройти ідентифікацію з допомогою третьої особи?

Для проходження ідентифікації можливо залучити родичів або інших осіб для асистування, при необхідності. Для цього потрібно в заяві зазначити інформацію про необхідність присутності персонального асистента.

Куди звертатися при виникненні питань?

Відвідати сайт: pfu.gov.ua Слідкувати за оновленнями на сторінці @PensFund Телефонувати до контакт-центру за номерами:

0-800-503-753

(044) 281-07-10

Коли подавати запит?

Подача запиту доступна з моменту, коли пенсіонер отримує повідомлення про необхідність ідентифікації. у таких випадках ПФУ радить не зволікати. Час для подачі заяви пенсіонер обирає самостійно.

Де дізнатися деталі про ідентифікацію?

Інформація доступна на електронній адресі, вказаній у повідомленні.

Через електронний кабінет на сайті pfu.gov.ua у розділі "Мій профіль".

Як записатися на відеоконференцію

Ідентифікація через відеозв'язок включає кілька кроків: подання заявки, підготовку до сесії, аналіз результатів, та отримання висновку від Пенсійного фонду (ПФУ) щодо її успішності.

Етап 1. Подання заявки:

Зверніться до порталу ПФУ або контакт-центру Фонду для подачі заявки.

У заяві зазначте повне ім'я, дату народження, серію та номер паспорта, електронну адресу, і номер телефону.

Виберіть зручний для вас інструмент для відеозв'язку (наприклад, Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom).

Етап 2. Підготовка до сеансу:

Реєстрація вашої заявки на проведення ідентифікації.

Визначення конкретної дати та часу для відеоконференції.

Інформування вас про призначену дату та час сеансу з надсиланням повідомлення.

Що відбувається після реєстрації

Проведення сеансу:

Відеоідентифікація проводиться у заздалегідь узгоджений час.

Представник Пенсійного фонду проводить відеодзвінок з пенсіонером, під час якого збирає необхідну інформацію.

Аналіз результатів:

Спеціалісти Фонду аналізують зібрані дані.

На основі інформації вирішується питання про визнання чи невизнання особи як пенсіонера.

Інформування про результат:

Пенсіонер отримає інформацію про відеоконференцію на електронну пошту, у особистому кабінеті на порталі ПФУ, або через SMS (якщо номер телефону вказано в індивідуальному пенсійному рахунку).

Пенсіонеру повідомляють результати ідентифікації різними способами: