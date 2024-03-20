Пенсіонери мають пройти ідентифікацію, щоб не втратити пенсію
Джерело:ПФУ
Пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, можуть пройти ідентифікацію по відеозв'язку. Процес відеоідентифікації триває в кілька етапів.
Найпоширеніші питання
У ПФУ відповіли на п'ять найбільш поширених запитань, які виникають під час проходження ідентифікації.
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Які документи потрібно мати?
Для проходження ідентифікації по відео, особа мусить мати при собі:
- Паспорт;
- Ідентифікаційний код;
- Документи, що підтверджують місце перебування (для ВПО);
- Документ про право на представництво (за потреби).
Чи можна пройти ідентифікацію з допомогою третьої особи?
Для проходження ідентифікації можливо залучити родичів або інших осіб для асистування, при необхідності. Для цього потрібно в заяві зазначити інформацію про необхідність присутності персонального асистента.
Куди звертатися при виникненні питань?
- Відвідати сайт: pfu.gov.ua
- Слідкувати за оновленнями на сторінці @PensFund
- Телефонувати до контакт-центру за номерами:
- 0-800-503-753
- (044) 281-07-10
Коли подавати запит?
Подача запиту доступна з моменту, коли пенсіонер отримує повідомлення про необхідність ідентифікації. у таких випадках ПФУ радить не зволікати. Час для подачі заяви пенсіонер обирає самостійно.
Де дізнатися деталі про ідентифікацію?
- Інформація доступна на електронній адресі, вказаній у повідомленні.
- Через електронний кабінет на сайті pfu.gov.ua у розділі "Мій профіль".
Як записатися на відеоконференцію
Ідентифікація через відеозв'язок включає кілька кроків: подання заявки, підготовку до сесії, аналіз результатів, та отримання висновку від Пенсійного фонду (ПФУ) щодо її успішності.
Етап 1. Подання заявки:
- Зверніться до порталу ПФУ або контакт-центру Фонду для подачі заявки.
- У заяві зазначте повне ім'я, дату народження, серію та номер паспорта, електронну адресу, і номер телефону.
- Виберіть зручний для вас інструмент для відеозв'язку (наприклад, Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom).
Етап 2. Підготовка до сеансу:
- Реєстрація вашої заявки на проведення ідентифікації.
- Визначення конкретної дати та часу для відеоконференції.
- Інформування вас про призначену дату та час сеансу з надсиланням повідомлення.
Що відбувається після реєстрації
Проведення сеансу:
- Відеоідентифікація проводиться у заздалегідь узгоджений час.
- Представник Пенсійного фонду проводить відеодзвінок з пенсіонером, під час якого збирає необхідну інформацію.
Аналіз результатів:
- Спеціалісти Фонду аналізують зібрані дані.
- На основі інформації вирішується питання про визнання чи невизнання особи як пенсіонера.
Інформування про результат:
Пенсіонеру повідомляють результати ідентифікації різними способами:
- Через електронну пошту;
- В особистому кабінеті на сайті ПФУ;
- СМС-повідомленням (якщо номер телефону вказано в індивідуальному пенсійному рахунку)