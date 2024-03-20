Пенсионеры должны пройти идентификацию, чтобы не потерять пенсию
Источник:ПФУ
Пенсионеры, которые имеют статус внутренне перемещенного лица, могут пройти идентификацию по видеосвязи. Процесс видеоидентификации длится в несколько этапов.
Самые распространенные вопросы
В ПФУ ответили на пять наиболее распространенных вопросов, которые возникают при прохождении идентификации.
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Какие документы нужно иметь?
Для прохождения идентификации по видео, лицо должно иметь при себе:
- Паспорт;
- Идентификационный код;
- Документы, подтверждающие место пребывания (для ВПЛ);
- Документ о праве на представительство (при необходимости).
Можно ли пройти идентификацию с помощью третьего лица?
Для прохождения идентификации возможно привлечь родственников или других лиц для ассистирования, при необходимости. Для этого нужно в заявлении указать информацию о необходимости присутствия персонального ассистента.
Куда обращаться при возникновении вопросов?
- Посетить сайт: pfu.gov.ua
- Следить за обновлениями на странице @PensFund
- Звонить в контакт-центр по телефонам:
- 0-800-503-753
- (044) 281-07-10
Когда подавать запрос?
Подача запроса доступна с момента, когда пенсионер получает сообщение о необходимости идентификации. в таких случаях ПФУ советует не медлить. Время для подачи заявления пенсионер выбирает самостоятельно.
Где узнать детали об идентификации?
- Информация доступна на электронном адресе, указанном в сообщении.
- Через электронный кабинет на сайте pfu.gov.ua в разделе "Мой профиль".
Как записаться на видеоконференцию
Идентификация через видеосвязь включает несколько шагов: подача заявки, подготовку к сессии, анализ результатов, и получение заключения от Пенсионного фонда (ПФУ) по ее успешности.
Этап 1. Подача заявки:
- Обратитесь на портал ПФУ или контакт-центр Фонда для подачи заявки.
- В заявлении укажите полное имя, дату рождения, серию и номер паспорта, электронный адрес, и номер телефона.
- Выберите удобный для вас инструмент для видеосвязи (например, Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom).
Этап 2. Подготовка к сеансу:
- Регистрация вашей заявки на проведение идентификации.
- Определение конкретной даты и времени для видеоконференции.
- Информирование вас о назначенной дате и времени сеанса с отправкой сообщения.
Что происходит после регистрации
Проведение сеанса:
- Видеоидентификация проводится в заранее согласованное время.
- Представитель Пенсионного фонда проводит видеозвонок с пенсионером, во время которого собирает необходимую информацию.
Анализ результатов:
- Специалисты Фонда анализируют собранные данные.
- На основе информации решается вопрос о признании или непризнании лица в качестве пенсионера.
Информирование о результате:
Пенсионеру сообщают результаты идентификации различными способами:
- Через электронную почту;
- В личном кабинете на сайте ПФУ;
- СМС-сообщением (если номер телефона указан в индивидуальном пенсионном счете)