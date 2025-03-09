У ПФУ розповіли, як перевірити результати індентифікації пенсіонерам

Від 4 березня 2025 року існує два методи перевірки статусу процедури відеоіндентифікації. Їх можна здійснити за декілька кроків в інтернеті.

Як дізнатися результати відеоіндентифікації

Процедура ідентифікації виступає обовов'язковою складовою для підтвердження, що пенсійні виплати від держави отримує дійсно та людина, для якої вони призначені. Нині для перевірки її результатів рекомендується подати відповідну заяву через портал електронних послуг Пенсійного фонду або ж через Контакт-центр, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Верифікація також спрощує життя пенсіонерам-переселенцям та пенсіонерам, які знаходяться за кордоном. Пройти її можна у відділеннях Ощадбанку, через відеоконференцію або територіальні органи ПФУ, електронний кабінет тощо.

Важливо знати! За непроходження ідентифікації у 2025 році у пенсіонерів, які є внутрішньо переміщеними особами, можуть забрати гроші з рахунків.

Кроки, які необхідно здійснити для перевірки

Після здійснення відео-верифікації пенсіонерові необхідно скласти спеціальну заяву та вказати в ній актуальну адресу електронної пошти. Згодом на неї повинен надійти лист-повідомлення про результати встановлення особи. Окрім своєї поштової скриньки можна використовувати й пошту законного представника чи помічника.

Ще один спосіб перевірки статусу індентифікації заключається в тому, щоб перейти в особистий кабінет та віднайти власні звернення на сайті електронних послуг ПФУ. Попередньо пенсіонерові також потрібно написати відповідну заяву та позначити в ній індивідуальний податковий номер.