Майже як на екзамені: які питання ставлять пенсіонерам під час ідентифікації

Частина пенсіонерів має обов'язково пройти ідентифікацію у ПФУ, щоб не втратити свої виплати. Під час неї українцям зададуть цілий список запитань.

Хто має пройти ідентифікацію

Ідентифікацію у ПФУ мають пройти лише ті пенсіонери, які здобули статус ВПО до 24 лютого 2024 року та отримують пенсію через "Ощадбанк". Також її необхідно пройти особам, які втратили свою пенсію через певні причини – наприклад виїхали за кордон.

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Які питання поставлять

Чи даєте ви згоду на проведення відеоідентифікації, у тому числі на відеофіксацію вашої особи та (або) екрана з вашим зображенням, а також пред’явлених вами документів?

Назвіть прізвище, ім’я та по батькові.

Назвіть дату народження.

Назвіть місце народження.

Назвіть реквізити паспортного документа (серія (за наявності), номер, дата видачі паспорта громадянина України, найменування уповноваженого суб’єкта, який видав документ, термін дії (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Назвіть ідентифікаційний код. Якщо він відсутній, повідомте, чи ви коли-небудь відмовлялися від коду? Якого року це було?

Чи маєте ви пенсійне посвідчення? Назвіть його реквізити.

Назвіть номер телефону, адресу електронної пошти або інший спосіб зворотного зв’язку.

Назвіть зареєстроване місце проживання, фактичне місце проживання.

Коли ви востаннє зверталися до органів Пенсійного фонду? З яким питанням? Назвіть місто, де розташований орган, до якого ви зверталися.

Термін на проходження ідентифікації продовжили до 1 квітня 2024 року. До цього часу особа сама має звернутися до ПФУ через особистий кабінет на сайті й призначити зустріч.