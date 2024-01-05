Хто має пройти ідентифікацію

Ідентифікацію у ПФУ мають пройти лише ті пенсіонери, які здобули статус ВПО до 24 лютого 2024 року та отримують пенсію через "Ощадбанк". Також її необхідно пройти особам, які втратили свою пенсію через певні причини – наприклад виїхали за кордон.

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Зверніть увагу! Термін на проходження ідентифікації продовжили до 1 квітня 2024 року. До цього часу особа сама має звернутися до ПФУ через особистий кабінет на сайті й призначити зустріч.

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