Кто должен пройти идентификацию
Идентификацию в ПФУ должны пройти только пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2024 года и получают пенсию через "Ощадбанк". Также ее необходимо пройти лицам, которые потеряли свою пенсию по определенным причинам – например, выехали за границу.
Читайте также Кто из украинцев может получить плюс 800 гривен к пенсии
Какие вопросы зададут
- Даете ли вы согласие на проведение видеоидентификации, включая видеофиксацию вашего лица и (или) экрана с вашим изображением, а также предъявленных вами документов?
- Назовите фамилию, имя и отчество.
- Назовите дату рождения.
- Назовите место рождения.
- Назовите реквизиты паспортного документа (серия (при наличии), номер, дата выдачи паспорта гражданина Украины, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего документ, срок действия (при наличии), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).
- Назовите идентификационный код. Если он отсутствует, сообщите, вы когда-нибудь отказывались от кода? В каком году это было?
- Есть ли у вас пенсионное удостоверение? Назовите его реквизиты.
- Укажите номер телефона, адрес электронной почты или другой способ обратной связи.
- Назовите зарегистрированное место жительства, фактическое место жительства.
- Когда вы последний раз обращались в органы Пенсионного фонда? С каким вопросом? Назовите город, где расположен орган, в который вы обращались.