Кто должен пройти идентификацию

Идентификацию в ПФУ должны пройти только пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2024 года и получают пенсию через "Ощадбанк". Также ее необходимо пройти лицам, которые потеряли свою пенсию по определенным причинам – например, выехали за границу.

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Обратите внимание! Срок прохождения идентификации продлили до 1 апреля 2024 года. К этому времени лицо само должно обратиться в ПФУ через личный кабинет на сайте и назначить встречу.

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