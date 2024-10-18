"Ідея Банк" має нового власника: за скільки його продали

18 жовтня група "ТАС" Сергія Тігіпка та Getin Holding підписали угоду про продаж 100% акцій "Ідея Банку Україна". За умовами угоди, компанія Alkemi Limited, яка входить до групи "ТАС", стала покупцем.

На яких умовах продають банк

Вартість угоди склала 34 мільйони доларів, проте вона може зрости до 36 мільйонів, залежно від оподаткування банківського прибутку.

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"Ідея Банк Україна" спеціалізується на роздрібному бізнесі, надаючи послуги фізичним особам, такі як кредити готівкою, кредитні картки, депозити та поточні рахунки.

Важливо! Станом на 30 червня 2024 року загальний баланс "Ідея Банку Україна" становив майже 162 мільйони доларів.

Однією з умов завершення угоди є отримання дозволу Антимонопольного комітету України та погодження Національним банком України купівлі акцій банку. Угода регулюється англійським законодавством і вимогами Варшавської фондової біржі.

Зауважте! У разі, якщо дата завершення угоди буде пізнішою за 31 грудня 2024 року, Alkemi Limited виплатить додаткові 800 тисяч доларів за кожен повний місяць з січня 2025 року.