На каких условиях продают банк

Стоимость сделки составила 34 миллиона долларов, однако она может вырасти до 36 миллионов, в зависимости от налогообложения банковской прибыли.

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"Идея Банк Украина" специализируется на розничном бизнесе, предоставляя услуги физическим лицам, такие как кредиты наличными, кредитные карты, депозиты и текущие счета.

Важно! По состоянию на 30 июня 2024 года общий баланс "Идея Банка Украина" составлял почти 162 миллиона долларов.

Одним из условий завершения сделки является получение разрешения Антимонопольного комитета Украины и согласование Национальным банком Украины покупки акций банка. Сделка регулируется английским законодательством и требованиями Варшавской фондовой биржи.

Обратите внимание! В случае, если дата завершения сделки будет позднее 31 декабря 2024 года, Alkemi Limited выплатит дополнительные 800 тысяч долларов за каждый полный месяц с января 2025 года.