Які пільги для осіб III групою інвалідності в Україні

Згідно з чинним законодавством, українці з III групою інвалідності можуть отримувати пільги від держави. Також їм передбачені деякі виплати.

Чи можуть особи з інвалідністю III групи отримувати виплати

Проте є нюанси, передає 24 Канал з посиланням на Enable Me.

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Грошова допомога передбачається особам, які відповідають таким критеріям:

їм встановлено інвалідність III групи;

вони мають право на пенсію по інвалідності;

наявність від 1 до 14 років страхового стажу залежно від віку особи на час, коли її визнано особою з інвалідністю III групи, або ж від часу звернення за призначенням пенсії.

Розмір пенсії особам з інвалідністю III групи становить 50% пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Водночас інвалідам з дитинства допомога призначається в розмірі 60%, а на діти з інвалідністю отримують 70% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Важливо! Особи, які є інвалідами III групи й не мають права на пенсію по інвалідності або державну допомогу мають право на державну соціальну допомогу, розмір якої становить 60% від вищевказаного прожиткового мінімуму.

Які є пільги для осіб з III групою інвалідності

Для працюючих інвалідів III групи надаються такі пільги:

щорічна основна відпустка на 2 дні довше звичайного (26 календарних днів);

обов'язкове надання за їх бажанням відпустки без збереження зарплати - до 30 календарних днів на рік;

для інвалідів війни надається додаткова відпустка зі збереженням зарплати - 14 календарних днів на рік;

можливість в перший рік роботи на підприємстві використовувати щорічні відпустки повної тривалості (за бажанням) до настання 6-місячного терміну безперервної роботи й в зручний для них час.

Зверніть увагу! Якщо інвалідність перешкоджає виконанню роботи за строковим трудовим договором, працівник має право достроково припинити трудові відносини з його ініціативи.

Пільги особам з інвалідністю III групи щодо освіти

Діти з інвалідністю III групи можуть безплатно навчатися в загальних або спеціальних позашкільних навчальних закладах музиці, образотворчому, художньо-прикладного мистецтва. Зокрема абітурієнти з-поміж дітей з інвалідністю цієї групи, які показали високий результат при вступних випробуваннях, мають право на зарахування поза конкурсом у ВНЗ.

Зверніть увагу! За цими студентами зберігається пенсія (державна соціальна допомога) і виплачуються академічна стипендія (в разі призначення) в повному розмірі.

Пільги для осіб з інвалідністю III групи щодо ЖКП

Такі особи мають право на обладнання спеціальними пристосуваннями житлових приміщень, де вони проживають:

під'їздів;

сходових майданчиків тощо.

Існують окремі пільги для найбільш вразливих категорій - дітей-інвалідів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в сім'ях опікунів, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу або в соціальних установах

– йдеться у матеріалі.

Вони мають право отримати позачергово житло та матеріальну допомогу на його облаштування по досягненні повноліття, якщо за висновком МСЕК вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійну життєдіяльність.

Важливо! Також особи з III групою інвалідності мають переважне право на поліпшення житлових умов.

Чи передбачені пільги на проїзд

Діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують, мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі) при наявності відповідних документів.

Важливо! Жодне підприємство транспорту не може відмовити цим громадянам в пільговому перевезенні, мотивуючи відмову його формою власності або підпорядкування.