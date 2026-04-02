Україна скоротила імпорт електроенергії: чи припинила постачання Угорщина

У березні поточного року Україна скоротила імпорт електроенергії. Він зменшився на чверть, тобто на 25% – до 942 тисячі мегават-годину.

Що відомо про імпорт електроенергії?

У порівнянні з березнем 2025 року, імпорт електроенергії до України зріс у 3,4 раза, про що свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

Найбільшу частку в імпорті займає Угорщина – 48%. Друге місце посідає Румунія – 20%.

Також, у березні 2026 року Україна відновила експорт електроенергії після кількамісячної перерви,

– йдеться у повідомленні.

За березень було експортовано 30,2 тисячі мегават-годину – найбільше до Молдови – 47,5%.

Зауважте! Якщо порівнювати порівнянні з березнем 2025 року, експорт впав на 61%.

Нагадаємо, що в Угорщині раніше заявляли, що хочуть припинити постачання світла до України. Проте згодом Будапешт змінив свою позицію. ЇЇ зокрема озвучив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.

Він сказав, припинення експорту електроенергії в першу чергу торкнеться Закарпаття та створить "проблеми для сімей, які живуть по той бік кордону".

Однак надалі Угорщина вигадала ще одне рішення – припинити постачання газу в Україну. Про це повідомив у своїх соціальних мережах Віктор Орбан.

Зверніть увагу! Причиною таких дій він назвав припинення постачання нафти трубопроводом "Дружба". Згідно зі словами Орбана, поставки газу з Угорщини в Україну будуть поступово припинені. Водночас той обсяг газу, який залишиться в країні, буде й надалі там зберігатися.

