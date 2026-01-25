Укр Рус
25 січня, 11:24
3

Світла може стати більше: Нафтогаз збільшив імпорт електроенергії з Європи

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Нафтогаз збільшив імпорт електроенергії з Європи, що дозволяє покрити понад 50% потреб його підприємств.
  • Унаслідок цього вдалося вивільнити додатковий обсяг електроенергії для побутових споживачів.

Нафтогаз виконує рішення українського уряду з метою стабілізації ситуації в енергосистемі. Цього тижня група збільшила імпорт електроенергії з Європи.

Що змінить збільшення імпорту?

Це має вивільнити додатковий ресурс для побутових споживачів. Деталі повідомив у суботу, 24 січня, голова правління компанії Сергій Корецький.

Відтепер обсяги закупівлі імпортної електроенергії покривають понад 50% потреб усіх підприємств Нафтогазу – саме це передбачає постанова Кабміну.

Відповідний обсяг електроенергії вивільнено для потреб побутових споживачів,
– пояснив Корецький.

За його словами, група координує свої дії з урядом, аби якомога швидше стабілізувати ситуацію після російських атак.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабмін створив усі умови для термінового збільшення імпорту електроенергії. Не менше половини від власного споживання в такий спосіб терміново мали забезпечити державні компанії – Укрзалізниця, Нафтогаз та "Українська оборонна промисловість".

Наскільки критична ситуація в енергосистемі?

  • Ексклюзивно для 24 Каналу колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков розповів, що повний блекаут в Україні малоймовірний, адже є імпорт електроенергії, а держава працює паралельно з європейською енергосистемою. Однак ризики регіонального блекауту, коли великі міста на якийсь час залишаються без світла, все ще є.

  • Водночас чинний міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про роботу над проєктами, які мають покращити передачу електроенергії із Заходу України на Схід. Йдеться як про ремонти, так і про розбудову мережі, щоб ефективніше використовувати згенеровану та імпортовану потужність там, де вона найбільше потрібна. Це допоможе зменшити тривалість відключень у регіонах із найскладнішою ситуацією.