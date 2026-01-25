Світла може стати більше: Нафтогаз збільшив імпорт електроенергії з Європи
- Нафтогаз збільшив імпорт електроенергії з Європи, що дозволяє покрити понад 50% потреб його підприємств.
- Унаслідок цього вдалося вивільнити додатковий обсяг електроенергії для побутових споживачів.
Нафтогаз виконує рішення українського уряду з метою стабілізації ситуації в енергосистемі. Цього тижня група збільшила імпорт електроенергії з Європи.
Що змінить збільшення імпорту?
Це має вивільнити додатковий ресурс для побутових споживачів. Деталі повідомив у суботу, 24 січня, голова правління компанії Сергій Корецький.
Дивіться також Чи можуть українці залишитися без газу: в уряді розповіли про ситуацію
Відтепер обсяги закупівлі імпортної електроенергії покривають понад 50% потреб усіх підприємств Нафтогазу – саме це передбачає постанова Кабміну.
Відповідний обсяг електроенергії вивільнено для потреб побутових споживачів,
– пояснив Корецький.
За його словами, група координує свої дії з урядом, аби якомога швидше стабілізувати ситуацію після російських атак.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабмін створив усі умови для термінового збільшення імпорту електроенергії. Не менше половини від власного споживання в такий спосіб терміново мали забезпечити державні компанії – Укрзалізниця, Нафтогаз та "Українська оборонна промисловість".
Наскільки критична ситуація в енергосистемі?
Ексклюзивно для 24 Каналу колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков розповів, що повний блекаут в Україні малоймовірний, адже є імпорт електроенергії, а держава працює паралельно з європейською енергосистемою. Однак ризики регіонального блекауту, коли великі міста на якийсь час залишаються без світла, все ще є.
Водночас чинний міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про роботу над проєктами, які мають покращити передачу електроенергії із Заходу України на Схід. Йдеться як про ремонти, так і про розбудову мережі, щоб ефективніше використовувати згенеровану та імпортовану потужність там, де вона найбільше потрібна. Це допоможе зменшити тривалість відключень у регіонах із найскладнішою ситуацією.