Імпорт електроенергії в Україну вже триває з 1 січня, – Міненерго

З початком 2023 року розпочався імпорт електроенергії до України з Європи. Наразі він відбувається у невеликих обсягах, однак Міністерство енергетики розраховує на його збільшення.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, питанням імпорту на сьогодні займаються багато трейдерів – не лише державний "ЕКУ", а й приватні "ЕРВ", група "ДТЕК".

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Наразі імпорт невеликий, але він триває з 1 січня. Більше того, ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це відповідно впливатиме на постачання та їхнє можливе обмеження у постачаннях,

– сказав міністр.

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Коментуючи можливі обсяги імпорту, Галущенко зазначив, що вони залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків найближчими днями.

"Багато залежатиме від майбутніх обстрілів енергосистеми, які пошкодження будуть, але, безумовно, на імпорт ми також розраховуємо", – додав міністр.

Галущенко також повідомив, що Міненерго погодило комерційні перетоки між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) в обсязі 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень.

Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірній піковий період, проте залучення імпорту значно знижує обсяг небалансу.

Президент України Володимир Зеленський у грудні минулого року заявляв про постачання електроенергії з Європи обсягом близько 2 ГВт для проходження зими, оцінивши необхідний обсяг у 800 мільйонів доларів.