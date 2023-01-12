Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, вопросом импорта сегодня занимаются многие трейдеры - не только государственный "ЭКУ", но и частные "ЭРВ", группа "ДТЭК".

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В настоящее время импорт невелик, но он продолжается с 1 января. Более того, мы сделали возможность для предприятий закупать, и это будет соответственно влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках,

– сказал министр.

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Комментируя возможные объемы импорта, Галущенко отметил, что они будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистем блоков в ближайшие дни.

"Многое будет зависеть от будущих обстрелов энергосистемы, какие повреждения будут, но, безусловно, на импорт мы также рассчитываем", - добавил министр.

Галущенко также сообщил, что Минэнерго согласовало коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдовой) в объеме 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем.

Этих объемов недостаточно для полного покрытия дефицита мощностей в вечерний пиковый период, однако привлечение импорта значительно снижает объем небаланса.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский в декабре прошлого года заявлял о поставках электроэнергии из Европы в объеме около 2 ГВт для прохождения зимы, оценив необходимый объем в 800 миллионов долларов.