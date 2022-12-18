Такий термін потрібен, якщо не буде нових обстрілів. Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає 24 канал.

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Генерація поступово відновлюється

Сахарук розповів, що ситуація в енергетиці дійсно непроста, але контрольована. За його словами, вона стабілізується, а генерація поступово відновлюється.

Майже всі атомні блоки вийшли на номінальну потужність. Щодо відновлення теплової генерації – також працюють. У більшості регіонів тривають екстрені відключення, щоб стабілізувати систему і дати їй відновитися після останніх обстрілів.

Стосовно періоду "2 – 3 тижні", мовиться про швидке відновлення, аби запустити в роботу якомога більше енергоблоків до мережі, оскільки є дефіцит і він збільшується через зниження температури.

Якщо говорити про швидке відновлення, то це в деяких випадках два-три дні, а в деяких тижні або тиждень,

– додав посадовець.

Значні пошкодження

Дві станції ДТЕК були значно пошкоджені. Одна – 15 грудня, інша – 16. Хоч руйнування значні, але минулось без жертв. Спеціалісти займаються відновленням.

Сахарук додав, що над відновленням також працюють й інші компанії, які оперують теплоелектростанції.

Коли можливе повне відновлення

За словами Сахарука, повне відновлення можливе лише після нашої перемоги. Наразі стабілізувати систему можна лише шляхом максимального відновлення до того рівня, який надає можливість працювати генерації.

Для відновлення енергетики до стану, який був до обстрілів, потрібні роки.