Україна збільшила обсяги імпорту природнього газу в 12 разів

Протягом лютого 2025 року Україні вдалося імпортувати понад 511,8 мільйона метрів кубічних природного газу. Суттєве збільшення поставок спровокували декілька причин.

Чому збільшився імпорт природнього газу

Напротивагу з січнем 2025 року обсяги імпорту газу зросли в 12 разів. В свою чергу це найвищий місячний показник за 1,5 роки, з вересня 2023 року. Скорочення власне українського видобутку пов'язане із російськими атаками та погодніми змінами, що породжували попит на споживання природнього газу, передає 24 Канал із посиланням на ExPro.

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Очікується, що обсяги імпорту у березні дещо скоротяться через потепління та активне відновлення газовидобувних об'єктів.

З яких країн найбільше імпортовано газу

Кількісні показники імпорту газу можна розглядати так:

зі Словаччини надійшло 234,4 мільйона метрів кубічних. А це 45,8% від усіх імпортних поставок,

з Угорщини було імпортовано 218 мільйонів метрів кубічних,

з Польщі понад 59,5 мільйонів кубічних метрів.

Варто зазначити! Іншу частину природнього газу імпортовано до "митного складу" українських ПСГ – це 401 мільйон метрів кубічних. Додатково 110,8 мільйонів кубічних метрів було імпортовано напряму до української ГТС.