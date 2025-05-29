Україна відкриває новий газовий маршрут: оголосили перший аукціон

Природний газ постачатимуть з Греції до України через Трансбалканський коридор. Оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Румунії, Молдови та України вже оголосили про запуск спільного продукту.

Яким буде новий газовий маршрут

Початкова точка маршруту – LNG-термінал Ревітуса в Греції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Оператора ГТС України.

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Він розташований на однойменному острові на захід від міста Афіни. Термінал побудували у 1999 році, його експлуатує компанія DESFA. Потужність термінала становить 6,9 мільярдів кубометрів на рік.

Продукт об’єднаної потужності для імпорту природного газу з Греції до України пропонуватиметься вздовж Трансбалканського маршруту через наступні точки з’єднання: Кулата/Сидірокастрон, Негру Вода 1/Кардам, Ісакча 1/Орловка, Каушани та Гребеники. Він працюватиме з червня до жовтня 2025 року.

Ключова особливість продукту – газ можна використовувати лише для постачання в Україну, без доступу до віртуальних торгових точок проміжних країн. Це дозволило встановити знижку в розмірі 25% від стандартних тарифів (46% для українських точок).

Коли проведуть аукціон

Перший аукціон на червень відбудеться на платформі RBP (Regional Booking Platform) 29 травня з пропозицією 31,36 мільйонів кВт-год/добу.

З огляду на обмежений час до старту аукціону, у випадку, якщо значна кількість запропонованої потужності залишиться незаброньованою, оператори ГТС розглянуть можливість проведення ще одного аукціону на потужність до кінця місяця, час якого буде оголошено спільно.

У подальшому, проведення аукціонів з бронювання потужностей продукту на наступний календарний місяць планується у четвертий понеділок кожного місяця. Розподіл потужності буде здійснюватися за принципом аукціону за єдиною ціною.