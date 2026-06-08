Китай нарощує імпорт СПГ: які ризики для Європи

Китай почав закуповувати більше газу, адже готується до літа й намагається компенсувати втрати через війну в Ірані. Водночас великі постачання лише в одну країну створюють конкуренцію для Європи.

У Китаї збільшують імпорт ЗПГ

Про те, скільки газу вже імпортував Китай, пише Bloomberg.

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Щоб впоратися з більшим енергоспоживанням під час літнього періоду, Китай суттєво нарощує імпорт зрідженого природного газу.

Поставки сягають 178 тисяч тонн на день. Це найвищий показник з початку лютого (до початку війни в Ірані). Зокрема видання зазначає, що обсяги постачань, які зростають з квітня, наближаються до п'ятирічного сезонного середнього значення.

На думку трейдерів, державні покупці активність. До того ж китайські імпортери намагаються компенсувати чи замінити втрачені постачання з Катару. Йдеться про купівлю 7 – 10 вантажів на місяць.

Водночас трейдери додають, що з кінця травня збільшити закупівлю газу вдалося великим покупцям. А ось приватні енергокомпанії досі шукають вантажі.

У виданні акцентують, що війна в Ірані загальмувала поставки СПГ з Катару. Натомість Китай зміг компенсувати їх протягом попереднього місяця через зростання постачань від інших експортерів:

Канада;

Малайзія;

Росія.

Зокрема збільшення постачань до Китаю як найбільшого покупця може створити конкуренцію за вантажі між Азією та Європою. Йдеться про період наповнення резервів перед зимою. До того ж за останні 30 днів середні обсяги постачань у Європі знизились на 19% порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, що війна на Близькому Сході спричинила обмеження для низки країн щодо постачання паливних ресурсів. Так, деякі з них повернулися до імпорту з Росії.

Відомо, що лише за травень 2026 року Росія наростила загальний експорт СПГ на 23% у річному вимірі. До 3,12 мільйона тонн.