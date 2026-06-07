Що відомо про атаки Росії
Внаслідок удару БПЛА поблизу шахти постраждав механік, про що повідомили у ДТЕК.
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Йому надається необхідна медична допомога,
– додали у дописі.
Ще одна атака пошкодила систему життєзабезпечення підприємства. Станом на зараз тривають відновлювальні роботи.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
У тексті додали, що це вже третя атака на підприємство за останні дні. Напередодні дорогою на роботу через удар дрона загинув працівник шахти Юрій Філіппов.
Зверніть увагу! У п'ятницю, 5 червня, у ДТЕК розповіли, що Росія вбила Юрія Філіппова, який працював машиністом бульдозера на одному з підприємств Павлоградвугілля на Дніпропетровщині. Автомобіль, яким чоловік прямував на зміну, був уражений ворожим дроном.