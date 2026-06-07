Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Що відомо про атаку Росії та які наслідки?

О 10:06 у Запоріжжі та області оголосили тривогу через загрозу атака швидкісними ракетами. Об 11:15 Росія запустила по місту безпілотники.

Близько 11:27 Іван Федоров повідомив, що Росія цинічно вдарила по селищу Балабине. Станом на 11:49 відомо про 3 загиблих та 1 поранену людину внаслідок ворожої атаки.

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Також на місці руйнувань зазнали приватні будинки. Уся інформація щодо пошкоджень та постраждалих наразі уточнюється, а об 11:55 було оголошено відбій повітряної тривоги.