Однак ворог вдарив і по вогнеборцях. Деталі обстрілу розповіли в ДСНС.

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Що відомо про атаку ворога по Запоріжжі?

Близько 7-ї ранку очільник ЗОВА Іван Федоров поінформував, що росіяни вдарили по території автозаправної станції. Через це там спалахнула пожежа.

Під час гасіння резервуара зі скрапленим газом окупанти підступно атакували повторно. Ворожий безпілотник поцілив по одній із пожежних автоцистерн.

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Атака по рятувальниках: дивіться фото

Завдяки роботі засобів радіоелектронної боротьби та своєчасному сповіщенню про повітряну загрозу пожежники змогли сховатися в безпечному місці.

Після цього рятувальники швидко локалізували та ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Які ще міста опинялися під ударами окупантів останнім часом?

Зранку 3 червня вибухи після оголошення загрози дронів гриміли у Миколаєві, а також у Сарнах Рівненської області. Також повідомлялося про пошкодження житлового будинку в Сумах.

Атакували окупанти й Харків – по місту вдарили реактивними "Шахедами". Влучання зафіксували в Холодногірському та Основ'янському районах міста. Відомо про шістьох постраждалих.

Окрім того, вночі російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу пошкоджено вантажівку та службову будівлю. За попередньою інформацією, травм зазнали двоє чоловіків віком 20 та 36 років. Одного з постраждалих доправили до лікарні.