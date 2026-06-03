Однако враг ударил и по пожарным. Детали обстрела рассказали в ГСЧС.

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Что известно об атаке врага по Запорожью?

Около 7 утра глава ЗОВА Иван Федоров сообщил, что россияне ударили по территории автозаправочной станции. Из-за этого там вспыхнул пожар.

Во время тушения резервуара со сжиженным газом оккупанты коварно атаковали повторно. Вражеский беспилотник попал по одной из пожарных автоцистерн.

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Атака по спасателям: смотрите фото

Благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы и своевременному оповещению о воздушной угрозе пожарные смогли укрыться в безопасном месте.

После этого спасатели быстро локализовали и ликвидировали пожар. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Какие еще города оказывались под ударами оккупантов в последнее время?

Утром 3 июня взрывы после объявления угрозы дронов гремели в Николаеве, а также в Сарнах Ровенской области. Также сообщалось о повреждении жилого дома в Сумах.

Атаковали оккупанты и Харьков – по городу ударили реактивными "Шахедами". Попадания зафиксировали в Холодногорском и Основянском районах города. Известно о шести пострадавших.

Кроме того, ночью российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждены грузовик и служебное здание. По предварительной информации, травмы получили двое мужчин в возрасте 20 и 36 лет. Одного из пострадавших доставили в больницу.