Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Что известно об атаке России и какие последствия?

В 10:06 в Запорожье и области объявили тревогу из-за угрозы атака скоростными ракетами. В 11:15 Россия запустила по городу беспилотники.

Около 11:27 Иван Федоров сообщил, что Россия цинично ударила по поселку Балабино. По состоянию на 11:49 известно о 3 погибших и 1 раненом человеке в результате вражеской атаки.

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Также на месте разрушениям подверглись частные дома. Вся информация о повреждениях и пострадавших пока уточняется, а в 11:55 было объявлено отбой воздушной тревоги.