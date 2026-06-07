Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
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Что известно об атаке России и какие последствия?
В 10:06 в Запорожье и области объявили тревогу из-за угрозы атака скоростными ракетами. В 11:15 Россия запустила по городу беспилотники.
Около 11:27 Иван Федоров сообщил, что Россия цинично ударила по поселку Балабино. По состоянию на 11:49 известно о 3 погибших и 1 раненом человеке в результате вражеской атаки.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Также на месте разрушениям подверглись частные дома. Вся информация о повреждениях и пострадавших пока уточняется, а в 11:55 было объявлено отбой воздушной тревоги.