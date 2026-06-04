Об этом сообщили в МАГАТЭ.

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Какие последствия обстрела Запорожской ТЭС?

МАГАТЭ заявило, что их команда на ЗАЭС увидела дым в районе Запорожской ТЭС и услышала звуки военной активности. В то же время команда ТЭС пряталась в укрытии.

В Агентстве отметили, что инцидент вызывает серьезное беспокойство из-за зависимости Запорожской АЭС от единой линии электропередач. Она неоднократно отключалась за последние недели, из-за чего системы охлаждения шести реакторов работали от дизельных генераторов.

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Несмотря на обстрел пока линия электропередачи остается подключенной.

Генеральный директор Рафаэль Гросси выражает глубокую обеспокоенность относительно сообщенного обстрела и говорит, что его необходимо немедленно прекратить, чтобы избежать угрозы длительного отключения электроэнергии на ЗАЭС,

– говорится в сообщении.

Напомним, до этого 3 июня российские войска обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. В результате атак было обесточена часть потребителей в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, и Запорожской областях. В том числе временно без питания с единственной доступной ЛЭП была ЗАЭС.