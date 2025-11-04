Україна готується до зими: Свириденко розкрила, скільки коштів знайшли на імпорт газу

Україна продовжує підготовку до зими. Наразі уряд зосереджений на тому, щоб накопичити необхідні запаси газу для забезпечення теплом населення протягом опалювального сезону.

Скільки коштів залучили на закупівлю газу?

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал.

Уряд робить усе можливе, щоб пройти зиму з теплом і забезпечити запаси,

– наголосила прем'єрка.

За словами Свириденко, вже вдалося забезпечити 1,36 мільярда євро на закупівлю газу для опалювального сезону. Ці кошти надали європейські партнери та міжнародні фінансові інститути:

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ);

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР);

Норвегія;

Євросоюз.

Вже забезпечили джерела надходження 70% коштів і працюємо над закриттям потреби до 100%. Десь це гранти, десь кредити, десь завдяки українському банківському сектору,

– сказала Юлія Свириденко.

Прем'єрка додала, що у серпні – вересні уряд вже виділив понад 1,5 мільярда гривень, щоб забезпечити захист енергетичних об'єктів у прифронтових регіонах для стабільного проходження опалювального сезону. Також створили резерв матеріалів, які необхідні для швидкого відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок російських обстрілів.

Разом з тим Свириденко наголосила, що уряд постійно комунікує з партнерами про надання Україні більше систем протиповітряної оборони для захисту енергосистеми від атак Росії.

Важливо! Раніше Юлія Свириденко зазначала, що для фінансування додаткового імпорту газу на зиму необхідно близько 2 мільярдів євро.

Скільки коштів не вистачає на імпорт газу?

Президент України Володимир Зеленський учора заявив, що наразі Україна потребує 750 мільйонів доларів із 2 мільярдів, які необхідні для закупівель газу в опалювальний сезон.

Втім, за його словами, Євросоюз пообіцяв надати додаткові кошти.

На сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 мільйонів з 2 мільярдів, про які ми говоримо щодо газу. Тільки що Урсула фон дер Ляєн сказала, що 127 мільйонів євро нам ще дадуть підтримки,

– розповів президент за підсумками розмови з президенткою Єврокомісії.

Які запаси газу має Україна?