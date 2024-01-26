Україна може припинити імпорт газу та почати експортувати електроенергію, – Галущенко

Українська енергетична галузь демонструє тенденцію до зростання. Щобільше, є реальний потенціал для збільшення виробництва. Про це розповів Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Чи може Україна забезпечити себе газом

Отже, за словами Міністра, Україна близька до забезпечення себе власним газом вже у 2024 році. Водночас Галущенко зазначив, що при цьому країна може відновити значний експорт електроенергії вже цієї весни завдяки зниженню споживання.

Читайте також: Зросте чи ні: українцям перерахують щомісячну платіжку за газ

Герман Галущенко Міністр енергетики України Ми близькі до цього. Реально вийти на нульовий газовий баланс вже цього року.

Минулого місяця компанія "Нафтогаз" заявила, що очікує збільшення видобутку природного газу на 7% у 2023 році, з таким же прогнозом на 2024 рік.

Яким було споживання газу у 2023 році

Україна не купує газ у Росії з 2015 року, а імпортує з європейських країн і нарощує власний видобуток.

За словами Галущенка, у 2023 році споживання газу впало приблизно до 19 мільярдів кубометрів. Водночас поки не зазначається, скільки газу вона видобула у 2023 році. За прогнозами видобуток мав сягнути близько 19,1 мільярда кубометрів порівняно з 18,5 мільярдів кубометрів у 2022 році.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Важливо розуміти, що наше споживання різко впало. Багато залежатиме від того, як розвиватиметься галузь та економіка.

Також міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів вже цього літа або восени.

У 2021 році Україна спожила близько 27 мільярдів кубометрів газу, що зробило її одним із найбільших споживачів палива в Європі до повномасштабної війни з Росією.