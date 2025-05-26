Україна планує відкрити новий шлях для імпорту газу

Україна може незабаром розпочати імпорт газу через Балкани. Новий шлях постачання залежить від рішень європейських регуляторів.

Який новий шлях імпорту газу планує Україна

Найближчим часом Україна хоче розпочати імпорт газу по Трансбалканському коридору. Він доповнить поточне постачання газу з Угорщини, Польщі та Словаччини, повідомляє Канал 24 з посиланням на ексміністерку енергетики Ольгу Буславець.

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За словами Богуславець, до Трансбалканського коридору імпорту газу мають приєднатися оператори газотранспортної системи з Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України.

П'ять операторів ГТС по напрямку Греція-Україна (GR, BL, RO, MO, UA) ініціювали продукт ROUT1 зі зниженими на 25% тарифами, що у разі швидкого погодження регуляторами може "розблокувати" найдорожчий імпортний напрямок газу в Україну,

– повідомила Богуславець.

Богуславець також розповіла, що минулого тижня Україна збільшила імпорт природного газу до 19 мільйонів кубометрів завдяки відновленню постачання зі Словаччини.

Які запаси природного газу має Україна зараз

На кінець минулого тижня загальний рівень запасів природного газу в підземних сховищах України, за словами Богуславець, складав 6,4 мільярда кубометрів. Ці запаси охоплюють 4,1 мільярда кубометрів газу довготривалого зберігання з урахуванням газу на тимчасово непідконтрольних територіях. Також до них входять 0,6 мільярда кубометрів активного газу довготривалого зберігання, який було переведено у категорію "буферний газ".

Таким чином, наразі рівень запасів природного газу в Україні нижче показників цього ж періоду 2024 року на 30%.

Варто знати! У червні-жовтні Україна має закачати до своїх підземних сховищ 6,3 мільярда кубометрів газу, щоб досягти необхідних обсягів для опалювального сезону. Близько 3,35 мільярда кубометрів доведеться імпортувати.