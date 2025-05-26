Какой новый путь импорта газа планирует Украина

В ближайшее время Украина хочет начать импорт газа по Трансбалканскому коридору. Он дополнит текущие поставки газа из Венгрии, Польши и Словакии, сообщает Канал 24 со ссылкой на экс-министра энергетики Ольгу Буславец.

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По словам Богуславец, к Трансбалканскому коридору импорта газа должны присоединиться операторы газотранспортной системы из Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины.

Пять операторов ГТС по направлению Греция-Украина (GR, BL, RO, MO, UA) инициировали продукт ROUT1 со сниженными на 25% тарифами, что в случае быстрого согласования регуляторами может "разблокировать" самое дорогое импортное направление газа в Украину,

– сообщила Богуславец.

Богуславец также рассказала, что на прошлой неделе Украина увеличила импорт природного газа до 19 миллионов кубометров благодаря возобновлению поставок из Словакии.

Какие запасы природного газа имеет Украина сейчас

На конец прошлой недели общий уровень запасов природного газа в подземных хранилищах Украины, по словам Богуславец, составлял 6,4 миллиарда кубометров. Эти запасы охватывают 4,1 миллиарда кубометров газа долговременного хранения с учетом газа на временно неподконтрольных территориях. Также в них входят 0,6 миллиарда кубометров активного газа длительного хранения, который был переведен в категорию "буферный газ".

Таким образом, сейчас уровень запасов природного газа в Украине ниже показателей этого же периода 2024 года на 30%.

Стоит знать! В июне-октябре Украина должна закачать в свои подземные хранилища 6,3 миллиарда кубометров газа, чтобы достичь необходимых объемов для отопительного сезона. Около 3,35 миллиарда кубометров придется импортировать.