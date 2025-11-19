"Росія не залишить українців без тепла": ДТЕК готує нові поставки газу

Через атаки російської армії на газовидобуток Україна потребує додаткового імпорту газу. Тому ДТЕК планує нарощувати постачання зі США для стабільного проходження зими.

Як Україна нарощує постачання зі США?

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, передає 24 Канал з посиланням на його допис у в соцмережах.

Очільник ДТЕК нагадав, що до Литви вже прибув зафрахтований компанією танкер із американським скрапленим природним газом для України. Він додав, що цей вантаж значно допоможуть в опалювальному сезоні на тлі постійних російських атак.

Росія намагається залишити мільйони українців без тепла. Ми не можемо допустити, щоб їй це вдалося,

– наголосив Тімченко.

Тому ДТЕК, за його словами, вже веде перемовини з американськими виробниками СПГ про нові постачання до України, яких, мовляв, у найближчі місяці знадобиться ще багато.

Очікується, що ці партії скрапленого газу надходитимуть двома маршрутами:

через Балтійський регіон;

та через Середземноморський регіон.

США нині є незамінним енергетичним партнером як для України, так і для Європи. Працюючи над покриттям нагальних потреб цієї зими та одночасно прискорюючи відбудову нашої енергосистеми у довгостроковій перспективі, ми лише посилюватимемо цю співпрацю,

– додав Тімченко.

Що відомо про імпорт через Литву?

Днями підрозділ ДТЕК доставив перший вантаж природного газу з експортного термінала в американському штаті Луїзіана до СПГ-термінала у Клайпеді (Литва), пише Bloomberg.

Обсяг вантажу склав близько 100 мільйонів кубометрів газу.

Це був перший випадок, коли українська компанія самостійно зафрахтувала судно для постачань СПГ та завантажила газ на судно Gaslog Houston 20 жовтня.

Для підрозділу ДТЕК литовський маршрут відкриває нові можливості для постачання газу через північний коридор, який з’єднує Україну з Польщею та країнами Балтії,

– відзначило видання.

Навіщо потрібен додатковий імпорт газу?