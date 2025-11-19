"Россия не оставит украинцев без тепла": ДТЭК готовит новые поставки газа

Из-за атак российской армии на газодобычу Украина нуждается в дополнительном импорте газа. Поэтому ДТЭК планирует наращивать поставки из США для стабильного прохождения зимы.

Как Украина наращивает поставки из США?

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в в соцсетях.

Глава ДТЭК напомнил, что в Литву уже прибыл зафрахтованный компанией танкер с американским сжиженным природным газом для Украины. Он добавил, что этот груз значительно помогут в отопительном сезоне на фоне постоянных российских атак.

Россия пытается оставить миллионы украинцев без тепла. Мы не можем допустить, чтобы ей это удалось,

– подчеркнул Тимченко.

Поэтому ДТЭК, по его словам, уже ведет переговоры с американскими производителями СПГ о новых поставках в Украину, которых, мол, в ближайшие месяцы понадобится еще много.

Ожидается, что эти партии сжиженного газа будут поступать двумя маршрутами:

через Балтийский регион;

и через Средиземноморский регион.

США сейчас является незаменимым энергетическим партнером как для Украины, так и для Европы. Работая над покрытием насущных потребностей этой зимой и одновременно ускоряя восстановление нашей энергосистемы в долгосрочной перспективе, мы будем только усиливать это сотрудничество,

– добавил Тимченко.

Что известно об импорте через Литву?

На днях подразделение ДТЭК доставило первый груз природного газа с экспортного терминала в американском штате Луизиана в СПГ-терминал в Клайпеде (Литва), пишет Bloomberg.

Объем груза составил около 100 миллионов кубометров газа.

Это был первый случай, когда украинская компания самостоятельно зафрахтовала судно для поставок СПГ и загрузила газ на судно Gaslog Houston 20 октября.

Для подразделения ДТЭК литовский маршрут открывает новые возможности для поставок газа через северный коридор, который соединяет Украину с Польшей и странами Балтии,

– отметило издание.

