Кремль шукає бензин по всьому світу: ще одна країна постачає пальне Росії

Індійського пального вже не вистачає, щоб втамувати масштабний дефіцит у Росії. Тепер Москва імпортує бензин ще й з Марокко.

Який бензин постачає Марокко

За даними галузевих джерел, із Марокко відправилася партія бензину АІ-92 загальним обсягом близько 30 тисяч тонн, пише Reuters.

Співрозмовники видання повідомили, що бензин завантажили в марокканському порту Танжер на танкер під прапором Панами.

Це було приблизно у середині липня. А зараз судно вже нібито розвантажується в порту російського Мурманська.

Дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі підтверджують надходження нової партії пального. Бензин АІ-92 вже пропонують для транспортування залізницею зі станції Кола, яка обслуговує порт Мурманська.

Джерела також повідомили, що постачанням займалася російська компанія "Лукойл". Однак її представники поки що не коментують закупівлі.

Чому Росія імпортує бензин

На початку липня виробництво бензину в Росії впало приблизно до 65% від середнього споживання влітку. Цьому сприяли зупинки великих НПЗ після атак українських дронів.

Відтак, Москва запровадила низку заходів, щоб підтримати внутрішній ринок пального:

Росія почала завозити бензин залізницею з Білорусі та Казахстану;

Також увела заборону на експорт пального.

Однак цього виявилося замало. У середині липня віцепрем'єр Росії Олександр Новак заявив, що країна почне імпортувати пальне морем, щоб для стабілізувати внутрішній ринок.

Таким чином, паливна криза в Росії не згасає. "Країна-бензоколонка", яка раніше була великим експортером нафтопродуктів, змушена тепер шукати по всьому світу бензин.

Нагадаємо, Росія також почала імпортувати бензин морем з Індії. За даними ЗМІ, на початку липня вже було відправлено щонайменше 60 тисяч тонн бензину індійського виробництва.