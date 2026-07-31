Какой бензин поставляет Марокко

По данным отраслевых источников, из Марокко отгружена партия бензина АИ-92 общим объемом около 30 тысяч тонн, пишет Reuters.

Собеседники издания сообщили, что бензин погрузили в марокканском порту Танжер на танкер под флагом Панамы.

Это произошло примерно в середине июля. А сейчас судно, по всей видимости, уже разгружается в порту российского Мурманска.

Данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи подтверждают поступление новой партии топлива. Бензин АИ-92 уже предлагают для транспортировки по железной дороге со станции Кола, которая обслуживает порт Мурманска.

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Источники также сообщили, что поставками занималась российская компания "Лукойл". Однако ее представители пока не комментируют закупки.

Почему Россия импортирует бензин

В начале июля производство бензина в России упало примерно до 65% от среднего потребления летом. Этому способствовали остановки больших НПЗ после атак украинских дронов.

В связи с этим Москва ввела ряд мер для поддержки внутреннего рынка топлива:

Россия начала завозить бензин по железной дороге из Беларуси и Казахстана;

также ввела запрет на экспорт топлива.

Однако этого оказалось недостаточно. В середине июля вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна начнет импортировать топливо по морю, чтобы стабилизировать внутренний рынок.

Таким образом, топливный кризис в России не утихает. "Страна-бензоколонка", которая ранее была большим экспортером нефтепродуктов, вынуждена теперь искать бензин по всему миру.

Напомним, Россия также началаимпортировать бензин морским путем из Индии. По данным СМИ, в начале июля уже было отправлено не менее 60 тысяч тонн бензина индийского производства.