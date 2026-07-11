Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Как удары Украины вызвали масштабный топливный кризис в России?

По оценкам экспертов, по состоянию на июль 2026 года производство бензина в России упало до 65% от среднего сезонного уровня потребления, а только за июнь объемы его выпуска сократились еще на 25%. Основной причиной стали системные удары Сил обороны Украины по ключевым предприятиям нефтеперерабатывающей отрасли. В частности, были поражены или временно прекратили работу Нижегородский НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI), Омский нефтеперерабатывающий завод и Саратовский НПЗ, который после атаки беспилотников 7 июля вновь остановил производство.

Российские власти также фактически подтвердили эти проблемы. Вице-премьер Александр Новак признал, что из-за атак беспилотников часть нефтеперерабатывающих заводов работает с перебоями или временно остановлена. Дефицит топлива уже ощущается внутри страны. В ряде регионов России и на временно оккупированных территориях вводятся ограничения на продажу бензина. Местные власти призывают население работать удаленно и сокращать поездки, чтобы сохранить запасы топлива.

Кроме того, Россия вынуждена раскрепостить федеральные резервы и пытаться закупать бензин в Беларуси. В то же время Казахстан усилил контроль на границе из-за роста попыток незаконного вывоза топлива в Россию. В ISW отмечают, что украинская кампания ударов по энергетической инфраструктуре, продолжающаяся с марта 2026 года, все сильнее подрывает способность России обеспечивать топливом собственную экономику и военную логистику, превращая дефицит бензина в системную проблему для страны-агрессора.

Напомним, после удара украинских дронов по крупнейшему Омскому нефтеперерабатывающему заводу в России в Омской области возникли большие очереди на автозаправках и перебои с топливом. Местные жители начали массово скупать бензин из-за опасений дефицита, а часть АЗС временно приостановила продажу топлива физическим лицам или столкнулась с нехваткой отдельных видов бензина.