Санкції не зупинили: Росія втратила ринки, але заробляє мільярди на золоті

Росія майже подвоїла експорт дорогоцінних металів до Китаю у першому півріччі 2025 року. Рекордні ціни на золото дозволили стрімко збільшити прибутки.

Скільки золота продала Росія до Китаю?

Імпорт до Китаю російських руд та концентратів дорогоцінних металів, таких як срібло та золото, збільшився на 80% у річному вимірі – до 1 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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При цьому ціни на золото від початку 2025 року зросли вже майже на 28%. Це пояснюється кількома чинниками:

посилилися геополітичні ризики;

торгівельна напруженість залишається високою;

центральні банки та біржові фонди активно закуповують золото.

Варто знати! Водночас в Росії зростає й внутрішній попит на золото. Так, у 2024 році росіяни купили рекордно великий обсяг золота, намагаючись захистити свої заощадження за допомогою дорогоцінних металів.

Чому ріст продажів до Китаю важливий для Росії?

Наразі Китай залишається одним із небагатьох головних ринків для російського золота.

Росія є другим у світі виробником золота, її річний видобуток складає понад 300 тонн.

Втім після повномасштабного вторгнення вона втратила доступ до провідних ринків у Лондоні та Нью-Йорку.

Центробанк Росії, який раніше найбільше купував золота у російських компаній, поки не проводить масштабних закупівель дорогоцінного металу.

Тому торгівля з Китаєм зараз є ключовою для російських золотодобувних компаній.

Слід знати! Також російська компанія "Норільський нікель", яка вважається одним із провідних виробників платини та паладію, стрімко наростила імпорт цих металів до Китаю. Ціни на них злетіли на 38% і 59% відповідно.