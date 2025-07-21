Сколько золота продала Россия в Китай?

Импорт в Китай российских руд и концентратов драгоценных металлов, таких как серебро и золото, увеличился на 80% в годовом измерении – до 1 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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При этом цены на золото с начала 2025 года выросли уже почти на 28%. Это объясняется несколькими факторами:

усилились геополитические риски;

торговая напряженность остается высокой;

центральные банки и биржевые фонды активно закупают золото.

Стоит знать! В то же время в России растет и внутренний спрос на золото. Так, в 2024 году россияне купили рекордно большой объем золота, пытаясь защитить свои сбережения с помощью драгоценных металлов.

Почему рост продаж в Китай важен для России?

Сейчас Китай остается одним из немногих главных рынков для российского золота.

Россия является вторым в мире производителем золота, ее годовая добыча составляет более 300 тонн.

Впрочем после полномасштабного вторжения она потеряла доступ к ведущим рынкам в Лондоне и Нью-Йорке.

Центробанк России, который ранее больше всего покупал золота у российских компаний, пока не проводит масштабных закупок драгоценного металла.

Поэтому торговля с Китаем сейчас является ключевой для российских золотодобывающих компаний.

Следует знать! Также российская компания "Норильский никель", которая считается одним из ведущих производителей платины и палладия, стремительно нарастила импорт этих металлов в Китай. Цены на них взлетели на 38% и 59% соответственно.