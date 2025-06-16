Росія отримала від країн ЄС понад 200 мільярдів євро за паливо: коли імпорт повністю припинять

З початку повномасштабного вторгнення Росія отримувала гроші за паливо. Тепер ЄС прагне розірвати зв'язки з нею в галузі ядерної енергетики.

Коли припинять імпорт палива з Росії

Євросоюз поступово впроваджує план для відмови від вугілля, нафти й газу з Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Імпорт газу мають зупинити до 2027 року, однак є затримка з планами щодо розв’язання меншої, але складнішої проблеми – залежності блоку від російських ядерних технологій.

Загалом планують, що Брюссель оголосить про заходи для повного припинення імпорту викопного палива з Росії до ЄС упродовж 16-22 червня.

За даними аналітичного центру Bruegel, у 2024 році росія отримала 22 мільярди євро, 700 мільйонів з яких – за ядерне паливо. Також відомо, що блок ЄС залежить від Росії приблизно на 20-25%, коли йдеться про природний, перероблений та збагачений уран.

За словами представників блоку, Єврокомісія хотіла б, щоб європейський ядерний сектор був вільний від російського імпорту до 2030-х років. Однак для розбудови внутрішнього ланцюга постачання ядерного палива необхідний 241 мільярд євро інвестицій.

План ЄС щодо відмови від російської нафти й газу

У 2024 році ЄС спостерігав пожвавлення імпорту російського газу, тому Єврокомісія представила дорожню карту для відмови від російських енергоносіїв.

Дорожня карта передбачатиме поступове вилучення російської нафти, газу та ядерної енергії з ринків ЄС у скоординований та безпечний спосіб. Планують, що країни ЄС до кінця 2025 року підготують національні плани, в яких визначать, як вони сприятимуть припиненню імпорту російських енергоносіїв.

Разом з тим працюватимуть над тим, щоб швидше перейти на "зелену" енергетику й налагодити постачання з різних країн. У блоці хочуть не залежати від однієї країни й не допустити перебоїв або стрибків цін.

Припинити імпорт російського газу планують до кінця 2027 року шляхом підвищення прозорості, моніторингу та відстеження російського газу на ринках ЄС. До кінця 2025 року заборонять нові контракти з постачальниками російського газу, так само як і спотові угоди.