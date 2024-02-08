Попри санкції: Чехія наростила імпорт російського газу

Чехія наростила постачання російського газу протягом останнього часу. Так могло статися через деякі підприємства, які запасалися газом у резервуарах України.

Чехія наростила імпорт російського газу

Обсяги російського газу, який потрапляє до Чехії, поступово збільшуються. Наприклад у січні 2024 році імпорт блакитного палива становив близько 62% від загального обсягу.

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З листопада 2023 року країна почала нарощувати імпорт газу і вже у грудні відновила його через станцію "Ланжгот" зі Словаччини. Це єдина станція через яку в Чехію може надходити російське блакитне паливо.

Таке збільшення може бути пов'язане з тим, що деякі підприємства берегли газ у резервуарах в Україні на зиму, а тепер експортують його в Чехію. Проте за словами економіста UniCredit Bank Їржі Пур, спотворити статистику транзитом або перепродажем газу в інші країни – неможливо.

Тому що переважна більшість імпортованого газу потрапляє до Чехії: загальний відтік газу з Чехії за кордон становив лише 9,8% від загального припливу в листопаді, 4,8% у грудні та 5,5% у грудні,

– сказав він.

ЄС ще на початку 2022 року почав вводити санкції на імпорт російського газу. З того часу Чехія замінила його на ресурс із терміналів у Нідерландах і Бельгії.