Що зробили шахраї
Шахраї в Румунії за допомогою deepfake відтворили зображення та голос голови центробанку Мугура Ісарексу. Це відео вони розповсюдили у мережі із закликом інвестувати свої гроші у сумнівні проєкти.
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Після цього інциденту влада країни вирішила ухвалити спеціальний закон, який врегулював би використання технології deepfake. Згідно з новою нормою, творці такого контенту на початку відео мають попереджати глядачів, що на екрані не справжня особа.
Росія міняла золото на валюту
Російські банки обмінювали золото на валюту у закордонних банках і ввозили готівку додому. Таким способом їм вдалося ввезти 82 мільйонів доларів у еквіваленті.
Серед таких фінансових установ є Ланта-Банк, чиї власники контролюють золотодобувну компанію GV Gold. Нині не відомо, чи продовжує Росія обходити санкції таким чином.
Виявилося, що у цьому процесі брали участь банки ОАЕ та Туреччини, проте там цю ситуацію коментувати відмовилися.