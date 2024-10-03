Європейські країни зменшать імпорт російського газу на 20% у 2024 році

У 2024 році імпорт російського газу до країн ЄС знизиться на 20%. Це зменшення є наслідком санкцій та політики диверсифікації енергопостачання, яку активно реалізують європейські країни після початку війни в Україні.

Обсяг імпорту російського газу зменшиться

За прогнозами аналітичної компанії Montel, Європейський Союз, ймовірно, імпортує близько 35 мільярдів кубометрів російського газу у 2024 році, що на 22% менше порівняно з 45 мільярдами кубометрів у 2023 році.

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За словами Давіде Табареллі, президента Nomisma Energia, минулого року на зріджений природний газ (СПГ) припало 19 мільярдів кубометрів з 45 мільярдів кубометрів загального імпорту.

Цього року обсяг імпорту залишиться понад 35 мільярдів кубометрів, навіть з урахуванням подальшого скорочення. Частка СПГ зросте до 15 мільярдів кубометрів,

– додав Табареллі.

Попри наміри ЄС повністю припинити імпорт російського газу до 2027 року, деякі країни-члени продовжують імпортувати його, що стало предметом суперечок. Аналізуючи ситуацію, європейський аналітик з енергетики Євгені Ахмадзай зазначив, що російський газ залишиться у європейській транспортній мережі цієї зими.

Цікаво! До початку енергетичної кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії в Україну в лютому 2022 року, країни ЄС імпортували 150 мільярдів кубометрів газу з Росії в 2021 році.

Враховуючи це, імпорт може перевищити прогнози Nomisma. Зокрема, Альберто Ріцці, дослідник аналітичного центру ECFR, пояснив, що деякі країни ЄС продовжують імпортувати російський СПГ через:

дешевизну постачань;

для управління невизначеністю щодо довгострокових контрактів і перевантаження російського СПГ в європейських портах для реекспорту.

Зверніть увагу! Іспанія, Франція та Бельгія вже ввели нові правила, спрямовані на блокування реекспорту російського СПГ в рамках санкцій проти Росії.