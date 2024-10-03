Объем импорта российского газа уменьшится

По прогнозам аналитической компании Montel, Европейский Союз, вероятно, импортирует около 35 миллиардов кубометров российского газа в 2024 году, что на 22% меньше по сравнению с 45 миллиардами кубометров в 2023 году.

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По словам Давиде Табарелли, президента Nomisma Energia, в прошлом году на сжиженный природный газ (СПГ) пришлось 19 миллиардов кубометров из 45 миллиардов кубометров общего импорта.

В этом году объем импорта останется более 35 миллиардов кубометров, даже с учетом дальнейшего сокращения. Доля СПГ возрастет до 15 миллиардов кубометров,

– добавил Табарелли.

Несмотря на намерения ЕС полностью прекратить импорт российского газа до 2027 года, некоторые страны-члены продолжают импортировать его, что стало предметом споров. Анализируя ситуацию, европейский аналитик по энергетике Евгении Ахмадзай отметил, что российский газ останется в европейской транспортной сети этой зимой.

Интересно! До начала энергетического кризиса, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину в феврале 2022 года, страны ЕС импортировали 150 миллиардов кубометров газа из России в 2021 году.

Учитывая это, импорт может превысить прогнозы Nomisma. В частности, Альберто Рицци, исследователь аналитического центра ECFR, объяснил, что некоторые страны ЕС продолжают импортировать российский СПГ из-за:

дешевизны поставок;

для управления неопределенностью относительно долгосрочных контрактов и перегрузки российского СПГ в европейских портах для реэкспорта.

Обратите внимание! Испания, Франция и Бельгия уже ввели новые правила, направленные на блокирование реэкспорта российского СПГ в рамках санкций против России.