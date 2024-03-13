Лідери серед імпорту російської продукції: хто купує найбільше зерна в окупанта

Нині експорт російського зерна до інших країн є не дуже великим. Наприклад у 2023 році він склав трохи більше 2 мільйонів тонн за рік.

Скільки експортує Росія

Про такі обсяги імпорту російського зерна повідомив Олег Пендзин для 24 Каналу. Його у розмові з нашим ЗМІ підтримав економічний експерт Олег Гетман – на його погляд, експорт російської аграрної продукції нині відбувається у дрібних обсягах, що приносить країні лише кілька мільярдів доларів на рік.

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Наприклад за даними Євростату, торік закупівля російського зерна країнами ЄС зросла за місяць на 22%.

Які країни закуповують найбільше російської продукції

Іспанія – 40%, відвантаження в цю країну зросли у 8,8 раза – 850 тисяч тонн проти 96 тисяч тонн за аналогічний період минулого сезону,

– 40%, відвантаження в цю країну зросли у 8,8 раза – 850 тисяч тонн проти 96 тисяч тонн за аналогічний період минулого сезону, Італія – 35%, закупівлі зросли в 7,7 раза – 812 тисяч тонн проти 105 тисяч тонн,

– 35%, закупівлі зросли в 7,7 раза – 812 тисяч тонн проти 105 тисяч тонн, Бельгія – 17%. Зростання у 3,7 раза – 198 тисяч тонн проти 52 тисяч тонн,

– 17%. Зростання у 3,7 раза – 198 тисяч тонн проти 52 тисяч тонн, Греція – збільшила закупівлі в 1,9 раза – 160 тисяч тонн проти 85 тисяч тонн,

– збільшила закупівлі в 1,9 раза – 160 тисяч тонн проти 85 тисяч тонн, Латвія – відвантаження до цієї країни впали до 105 тисяч тонн із 410 тисяч тонн роком раніше.

Від 1 липня по 1 грудня 2023 року Росія відправила до країн Європи 2,23 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Польща теж імпортувала російське зерно, хоч і не в значних обсягах. Наприклад у 2022 році було закуплено 6,1 тисячі тонн зернових, а у 2023 році – 5,8 тисячі тонн.