Рекордний імпорт російської нафти: як Китай продовжує рятувати Росію

Цього місяця Китай планує імпортувати рекордний обсяг російської нафти. А все тому, що через санкції США Індія відмовилася від імпорту нафти сорту Sokol.

Скільки нафти готовий імпортувати Китай

За даними Kpler, Китай цього місяця готовий отримати близько 1,7 мільйона барелів російської нафти за день. Очікується, що обсяги надходжень нафти Sokol збільшаться втроє порівняно з попереднім місяцем, до рекордного показника в 379 тисяч барелів на день.

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Китай залишається послідовним покупцем російської нафти з моменту вторгнення Москви в Україну, а останнім часом скористався зниженням цін на Sokol після того, як постачі цієї марки до Індії скоротилися,

– пише Bloomberg.

Водночас очікується, що імпорт ESPO, іншої марки російської нафти, цього місяця становитиме 882 тисячі барелів за день. Це найвищий показник із січня 2023 року.

Чи продовжить Індія купляти російську нафту

Трейдери зазначають, що незрозуміло, чи всі вантажі Sokol передані реальним покупцям чи ж вони потраплять на митний склад. Вони посилаються на вагання китайських банків брати участь у торгівлі, що зумовлено нещодавніми санкціями США проти танкерів.

Державні нафтопереробні підприємства Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp та Hindustan Petroleum Corp уже ведуть спільні переговори з "Роснєфтью" щодо річної угоди.

Вона стосується забезпечення сукупного обсягу до 400 тисяч барелів на добу російської нафти марки Urals протягом фінансового року, який починається 1 квітня.

Утім, кінцеві обсяги нафти залежатимуть від умов оплати та знижок, запропонованих Росією.

"Роснєфть" уже запропонувала знижку в розмірі 3 – 3,5 долара за барель до цін Дубая.

Але індійські нафтопереробники вважають запропоновану знижку несуттєвою. Крім того, є невизначеність щодо запроваджених санкцій. Як додають джерела в уряді, Індія продовжить купувати російську нафту лише в тому випадку, якщо вона продаватиметься нижче верхньої межі ціни на не санкційних суднах.