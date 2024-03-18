Рекордный импорт российской нефти: как Китай продолжает спасать Россию

В этом месяце Китай планирует импортировать рекордный объем российской нефти. А все потому, что из-за санкций США Индия отказалась от импорта нефти сорта Sokol.

Сколько нефти готов импортировать Китай

По данным Kpler, Китай в этом месяце готов получить около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день. Ожидается, что объемы поступлений нефти Sokol увеличатся втрое по сравнению с предыдущим месяцем, до рекордного показателя в 379 тысяч баррелей в день.

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Китай остается последовательным покупателем российской нефти с момента вторжения Москвы в Украину, а в последнее время воспользовался снижением цен на Sokol после того, как поставки этой марки в Индию сократились,

– пишет Bloomberg.

Вместе с тем ожидается, что импорт ESPO, другой марки российской нефти, в этом месяце составит 882 тысячи баррелей в день. Это является самым высоким показателем с января 2023 года.

Продолжит ли Индия покупать российскую нефть

Трейдеры отмечают, что непонятно, все ли грузы Sokol переданы реальным покупателям или же они попадут на таможенный склад. Они ссылаются на колебания китайских банков участвовать в торговле, что обусловлено недавними санкциями США против танкеров.

Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum Corp уже ведут совместные переговоры с "Роснефтью" по годовой сделке.

Она касается обеспечения совокупного объема до 400 тысяч баррелей в сутки российской нефти марки Urals в течение финансового года, который начинается 1 апреля.

Впрочем, конечные объемы нефти будут зависеть от условий оплаты и скидок, предложенных Россией.

"Роснефть" уже предложила скидку в размере 3 – 3,5 доллара за баррель к ценам Дубая.

Но индийские нефтепереработчики считают предложенную скидку несущественной. Кроме того, есть неопределенность относительно введенных санкций. Как добавляют источники в правительстве, Индия продолжит покупать российскую нефть только в том случае, если она будет продаваться ниже верхней границы цены на не санкционных судах.