Рекордный импорт российской нефти: как Китай продолжает спасать Россию
Источник:Bloomberg
В этом месяце Китай планирует импортировать рекордный объем российской нефти. А все потому, что из-за санкций США Индия отказалась от импорта нефти сорта Sokol.
Сколько нефти готов импортировать Китай
По данным Kpler, Китай в этом месяце готов получить около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день. Ожидается, что объемы поступлений нефти Sokol увеличатся втрое по сравнению с предыдущим месяцем, до рекордного показателя в 379 тысяч баррелей в день.
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Китай остается последовательным покупателем российской нефти с момента вторжения Москвы в Украину, а в последнее время воспользовался снижением цен на Sokol после того, как поставки этой марки в Индию сократились,
– пишет Bloomberg.
Вместе с тем ожидается, что импорт ESPO, другой марки российской нефти, в этом месяце составит 882 тысячи баррелей в день. Это является самым высоким показателем с января 2023 года.Важно! Трейдеры отмечают, что непонятно, все ли грузы Sokol переданы реальным покупателям или же они попадут на таможенный склад. Они ссылаются на колебания китайских банков участвовать в торговле, что обусловлено недавними санкциями США против танкеров.
Продолжит ли Индия покупать российскую нефть
Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum Corp уже ведут совместные переговоры с "Роснефтью" по годовой сделке.
- Она касается обеспечения совокупного объема до 400 тысяч баррелей в сутки российской нефти марки Urals в течение финансового года, который начинается 1 апреля.
- Впрочем, конечные объемы нефти будут зависеть от условий оплаты и скидок, предложенных Россией.
Но индийские нефтепереработчики считают предложенную скидку несущественной. Кроме того, есть неопределенность относительно введенных санкций. Как добавляют источники в правительстве, Индия продолжит покупать российскую нефть только в том случае, если она будет продаваться ниже верхней границы цены на не санкционных судах.