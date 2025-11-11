Тиск Трампа працює: більшість НПЗ Індії відмовляються від російської нафти

Більшість нафтопереробників Індії відмовилися від закупівель російської нафти. На їхню закупівельну політику тиснуть західні санкції та торгівельні переговори Вашингтона й Нью-Делі.

Чому НПЗ Індії відмовляються від нафти Росії?

Одразу п'ять індійських компаній не зробили жодних замовлень на російську нафту на грудень. За словами джерел, зазвичай такі угоди на наступний місяць укладають до 10 числа поточного, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зміна закупівельної політики індійських нафтопереробників відбулася після запровадження США санкцій проти російських "Роснефті" та "Лукойла".

До цього, за даними Kpler, 5 компаній забезпечували дві третини імпорту російської нафти Індією цього року:

Reliance Industries Ltd.;

Hindustan Petroleum Corp. Ltd.;

Bharat Petroleum Corp. Ltd.;

Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.;

та HPCL-Mittal Energy Ltd

Обережність цих компаній частково пояснюється торгівельними переговорами між Нью-Делі та Вашингтоном. Трамп у понеділок заявив, що дві країни наближаються до угоди,

– зазначає видання.

У рамках перемовин, за інформацією джерел, Індія зобов’язалася купувати більше нафти з США.

Варто знати! Цього року Індія імпортувала 36% своєї нафти з Росії. Однак аналітики переконані, що знайти альтернативу російській сировині стане набагато легше через майбутній глобальний надлишок нафти. Індійські нафтопереробники, зокрема, вже звернулися до постачальників у Перській затоці, щоб компенсувати втрачені російські барелі.

Хто не відмовляється від російської нафти?

Лише дві індійські компанії придбали частину російської нафти на грудень – Indian Oil Corp. та Nayara Energy Ltd.

За словами джерел, Indian Oil Corp. придбала близько 3,5 мільйона барелів нафти ESPO. Їх мають доставити у грудні на східне узбережжя Індії, пише Reuters.

Однак IOC здійснила закупівлі у постачальників, на яких не поширюються нові санкції США.

А от Nayara продовжує повністю покладатися на російську нафту, оскільки компанія частково належить "Роснефті".

Важливо! На спотовому ринку трейдери пропонують російську нафту від непідсанкційних постачальників із дисконтом у 3 – 4 долари за барель. Однак більшість нафтопереробників все ж вагаються, оскільки процес перевірки, чи не залучені у постачаннях заборонені компанії, надто довгий та складний.

Як США тиснуть на Індію?