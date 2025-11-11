Давление Трампа работает: большинство НПЗ Индии отказываются от российской нефти

Большинство нефтепереработчиков Индии отказались от закупок российской нефти. На их закупочную политику давят западные санкции и торговые переговоры Вашингтона и Нью-Дели.

Почему НПЗ Индии отказываются от нефти России?

Сразу пять индийских компаний не сделали никаких заказов на российскую нефть на декабрь. По словам источников, обычно такие соглашения на следующий месяц заключают до 10 числа текущего, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Изменение закупочной политики индийских нефтепереработчиков произошло после введения США санкций против российских "Роснефти" и "Лукойла".

До этого, по данным Kpler, 5 компаний обеспечивали две трети импорта российской нефти Индией в этом году:

Reliance Industries Ltd.;

Hindustan Petroleum Corp. Ltd.;

Bharat Petroleum Corp. Ltd.;

Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.;

и HPCL-Mittal Energy Ltd

Осторожность этих компаний частично объясняется торговыми переговорами между Нью-Дели и Вашингтоном. Трамп в понедельник заявил, что две страны приближаются к соглашению,

– отмечает издание.

В рамках переговоров, по информации источников, Индия обязалась покупать больше нефти из США.

Стоит знать! В этом году Индия импортировала 36% своей нефти из России. Однако аналитики убеждены, что найти альтернативу российскому сырью станет гораздо легче из-за будущего глобального избытка нефти. Индийские нефтепереработчики, в частности, уже обратились к поставщикам в Персидском заливе, чтобы компенсировать потерянные российские баррели.

Кто не отказывается от российской нефти?

Только две индийские компании приобрели часть российской нефти на декабрь – Indian Oil Corp. и Nayara Energy Ltd.

По словам источников, Indian Oil Corp. приобрела около 3,5 миллиона баррелей нефти ESPO. Их должны доставить в декабре на восточное побережье Индии, пишет Reuters.

Однако IOC осуществила закупки у поставщиков, на которых не распространяются новые санкции США.

А вот Nayara продолжает полностью полагаться на российскую нефть, поскольку компания частично принадлежит "Роснефти".

Важно! На спотовом рынке трейдеры предлагают российскую нефть от неподсанкционных поставщиков с дисконтом в 3 – 4 доллара за баррель. Однако большинство нефтепереработчиков все же колеблются, поскольку процесс проверки, не вовлечены ли в поставках запрещенные компании, слишком долгий и сложный.

Как США давят на Индию?