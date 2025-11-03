"Ринок досі відкритий для Путіна": у Німеччині вимагають повної заборони російської сталі

Німеччина продовжує імпортувати сталь з Росії попри численні санкції, запроваджені проти Москви з 2022 року. Тепер віцеканцлер Ларс Клінгбайл вважає, що цьому потрібно покласти край.

Чому у Німеччині хочуть заборони імпорту сталі?

Напередодні "сталевого саміту", який має відбутися у німецькій канцелярії цього тижня, Клінґбайль закликав до жорстких заходів проти Росії. За його словами, імпорт усієї сталі з Росії необхідно припинити якомога швидше, передає 24 Канал з посиланням на Spiegel.

Віцеканцлер Німеччини розкритикував той факт, що досі стальні сляби, які виробляються в Росії та переробляються в ЄС, залишаються поза санкціями.

Жодному працівнику нашої сталеливарної галузі не можна пояснити, чому Європа досі тримає ринок відкритим для Путіна,

– зауважив Клінґбайль.

Варто знати! Стальні сляби – це напівфабрикат, який використовується для виробництва листів і рулонів металу.

Політик вважає, що відповіддю на демпінгові ціни та глобальне перевиробництво має стати "більший європейський патріотизм".

Він закликав зробити акцент на внутрішньому виробництві та на екологічно чистій високоякісній сталі з Німеччини та Європи.

У таких ключових галузях, як інфраструктура та автомобілебудування, ми повинні надавати перевагу сталі, виробленій у нас,

– підкреслив Клінгбайль.

Важливо! Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив на 6 листопада представників сталеливарної галузі та прем’єрів федеральних земель, де розвинена металургія, на так званий "сталевий саміт". Німецька сталеливарна галузь наразі переживає кризу через проблеми в суміжних секторах, передусім в автомобільній промисловості, а також високі ціни на енергію та мита на експорт сталі до США.

Що відомо про торгівлю ЄС з Росією?

Від початку повномасштабної війни в Україні ЄС різко скоротив торгівлю з Росією через санкції та обмеження на імпорт окремих товарів. За останніми даними Eurostat, імпорт з Росії впав на 86% від І кварталу 2022 року до І кварталу 2025 року, пише Reuters.

Втім, Європа все одно досі купує у Москви продукцію на мільярди. ЄС продовжує імпортувати російську нафту, нікель, природний газ, добрива, залізо та сталь.

Росія залишається найбільшим експортером добрив до ЄС станом на перший квартал 2025 року, попри введення обмежувальних тарифів. Частка Росії знизилася незначно – з 28,15% до 25,62%,

– зазначає видання.

