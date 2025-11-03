"Рынок до сих пор открыт для Путина": в Германии требуют полного запрета российской стали

Германия продолжает импортировать сталь из России несмотря на многочисленные санкции, введенные против Москвы с 2022 года. Теперь вице-канцлер Ларс Клингбайл считает, что этому нужно положить конец.

Почему в Германии хотят запрета импорта стали?

Накануне "стального саммита", который должен состояться в немецкой канцелярии на этой неделе, Клингбайль призвал к жестким мерам против России. По его словам, импорт всей стали из России необходимо прекратить как можно скорее, передает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

Вице-канцлер Германии раскритиковал тот факт, что до сих пор стальные слябы, которые производятся в России и перерабатываются в ЕС, остаются вне санкций.

Ни одному работнику нашей сталелитейной отрасли нельзя объяснить, почему Европа до сих пор держит рынок открытым для Путина,

– заметил Клингбайль.

Стоит знать! Стальные слябы – это полуфабрикат, который используется для производства листов и рулонов металла.

Политик считает, что ответом на демпинговые цены и глобальное перепроизводство должно стать "больший европейский патриотизм".

Он призвал сделать акцент на внутреннем производстве и на экологически чистой высококачественной стали из Германии и Европы.

В таких ключевых отраслях, как инфраструктура и автомобилестроение, мы должны отдавать предпочтение стали, произведенной у нас,

– подчеркнул Клингбайль.

Важно! Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил на 6 ноября представителей сталелитейной отрасли и премьеров федеральных земель, где развита металлургия, на так называемый "стальной саммит". Немецкая сталелитейная отрасль сейчас переживает кризис из-за проблем в смежных секторах, прежде всего в автомобильной промышленности, а также высокие цены на энергию и пошлины на экспорт стали в США.

Что известно о торговле ЕС с Россией?

С начала полномасштабной войны в Украине ЕС резко сократил торговлю с Россией из-за санкций и ограничений на импорт отдельных товаров. По последним данным Eurostat, импорт из России упал на 86% с I квартала 2022 года до I квартала 2025 года, пишет Reuters.

Впрочем, Европа все равно до сих пор покупает у Москвы продукцию на миллиарды. ЕС продолжает импортировать российскую нефть, никель, природный газ, удобрения, железо и сталь.

Россия остается крупнейшим экспортером удобрений в ЕС по состоянию на первый квартал 2025, несмотря на введение ограничительных тарифов. Доля России снизилась незначительно – с 28,15% до 25,62%,

– отмечает издание.

Что известно о сталелитейной отрасли России?