Почему в Германии хотят запрета импорта стали?
Накануне "стального саммита", который должен состояться в немецкой канцелярии на этой неделе, Клингбайль призвал к жестким мерам против России. По его словам, импорт всей стали из России необходимо прекратить как можно скорее, передает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.
Вице-канцлер Германии раскритиковал тот факт, что до сих пор стальные слябы, которые производятся в России и перерабатываются в ЕС, остаются вне санкций.
Ни одному работнику нашей сталелитейной отрасли нельзя объяснить, почему Европа до сих пор держит рынок открытым для Путина,
– заметил Клингбайль.
Стоит знать! Стальные слябы – это полуфабрикат, который используется для производства листов и рулонов металла.
Политик считает, что ответом на демпинговые цены и глобальное перепроизводство должно стать "больший европейский патриотизм".
Он призвал сделать акцент на внутреннем производстве и на экологически чистой высококачественной стали из Германии и Европы.
В таких ключевых отраслях, как инфраструктура и автомобилестроение, мы должны отдавать предпочтение стали, произведенной у нас,
– подчеркнул Клингбайль.
Важно! Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил на 6 ноября представителей сталелитейной отрасли и премьеров федеральных земель, где развита металлургия, на так называемый "стальной саммит". Немецкая сталелитейная отрасль сейчас переживает кризис из-за проблем в смежных секторах, прежде всего в автомобильной промышленности, а также высокие цены на энергию и пошлины на экспорт стали в США.
Что известно о торговле ЕС с Россией?
С начала полномасштабной войны в Украине ЕС резко сократил торговлю с Россией из-за санкций и ограничений на импорт отдельных товаров. По последним данным Eurostat, импорт из России упал на 86% с I квартала 2022 года до I квартала 2025 года, пишет Reuters.
Впрочем, Европа все равно до сих пор покупает у Москвы продукцию на миллиарды. ЕС продолжает импортировать российскую нефть, никель, природный газ, удобрения, железо и сталь.
Россия остается крупнейшим экспортером удобрений в ЕС по состоянию на первый квартал 2025, несмотря на введение ограничительных тарифов. Доля России снизилась незначительно – с 28,15% до 25,62%,
– отмечает издание.
Что известно о сталелитейной отрасли России?
Вместе с тем российская металлургическая отрасль переживает масштабный кризис. За прошлый год металлурги потеряли треть экспорта и смогли продать за границу лишь около 20 миллионов тонн продукции. Крупнейшие производители фиксируют миллиардные убытки и стремительное падение производства.
Магнитогорский металлургический комбинат сократил выпуск стали на 18 процентов, "Мечел" уменьшил продажи на 11 процентов, а Трубная металлургическая компания потеряла почти четверть рынка.
Не лучше ситуация и у одной из крупнейших компаний отрасли – "Северстали". По итогам девяти месяцев 2025 года ее прибыль сократилась более чем наполовину – на 57%.
Основными причинами спада называют действие западных санкций, потерю внешних рынков и ограничения, которые существенно снизили конкурентоспособность российской металлургии.