Щоб життя солодким не здавалося: польські виробники вимагають ембарго на український цукор

Об’єднання польських виробників цукрового буряка хоче заборонити імпорт українського цукру до Польщі. Воно звернулося до нового міністра сільського господарства, адже вважає нашу продукцію загрозою для свого бізнесу.

Ембарго на український цукор

Національна асоціація виробників цукрового буряка хоче запровадити негайне ембарго на імпорт цукру з України. На думку представників, тимчасове призупинення дії квот на імпорт української сільськогосподарської продукції у ЄС найбільше вдарило по підприємцях сусідніх країн. Зокрема так сталося через те, що імпорт цукру зріс у десять разів.

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Останніми місяцями у Польщі та інших сусідніх з Україною державах спостерігалося суттєве зниження цін на цукор, що ставить польську індустрію у менш конкурентне становище, порівняно з країнами Західної Європи,

– заявили у асоціації.

Підприємці вважають, що ЄС не має продовжувати скасування квот для сільськогосподарської продукції. Скоріше навпаки, він має заборонити імпорт українського цукру у Польщу, як це зробили у Словаччині та Угорщині. Тож вони попросили нового міністра сільського господарства Чеслава Секерського просувати в Брюсселі ідею повернути квоти.

Представник Польської селянської партії Кшиштоф Пащик наголосив, що не вважає потенційне ембарго правильним рішенням. Це питання треба вирішувати шляхом перемовин між Україною та ЄС.

Нам потрібні хороші, конструктивні перемовини з українською стороною. Останнім часом у наших відносинах було забагато поганих емоцій. Ми підтримуємо Україну, підтримуємо її у боротьбі з Росією, але й повинні м’яко наголошувати, що деякі наші інтереси не можна ставити під загрозу,

– пояснив Пащик.

Ще у вересні 2023 року Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції у 5 країн ЄС. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили односторонні обмеження на український імпорт.