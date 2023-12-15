Эмбарго на украинский сахар

Национальная ассоциация производителей сахарной свеклы хочет ввести немедленное эмбарго на импорт сахара из Украины. По мнению представителей, временная приостановка действия квот на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС больше всего ударила по предпринимателям соседних стран. В частности, так произошло из-за того, что импорт сахара вырос в десять раз.

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В последние месяцы в Польше и других соседних с Украиной государствах наблюдалось существенное снижение цен на сахар, что ставит польскую индустрию в менее конкурентное положение по сравнению со странами Западной Европы.

– заявили в ассоциации.

Предприниматели считают, что ЕС не должен продолжать отмену квот для сельскохозяйственной продукции. Скорее, наоборот, он должен запретить импорт украинского сахара в Польшу, как это сделали в Словакии и Венгрии. Они попросили нового министра сельского хозяйства Чеслава Секерского продвигать в Брюсселе идею вернуть квоты.

Представитель Польской крестьянской партии Кшиштоф Пащик подчеркнул, что не считает потенциальное эмбарго верным решением. Этот вопрос следует решать путем переговоров между Украиной и ЕС.

Нам нужны хорошие конструктивные переговоры с украинской стороной. В последнее время в наших отношениях было слишком много плохих эмоций. Мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее в борьбе с Россией, но и должны мягко подчеркивать, что некоторые наши интересы нельзя ставить под угрозу.

– объяснил Пащик.

Напомним! Еще в сентябре 2023 года Еврокомиссия упразднила ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции в 5 стран ЕС. Тем не менее Польша, Словакия и Венгрия объявили односторонние ограничения на украинский импорт.